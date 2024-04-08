Пекин, 8 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не должны очернять нормальные отношения между Россией и Китаем, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Chip Somodevilla / Global Look Press

Таким образом она прокомментировала слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний КНР за помощь Москве.

По её словам, Пекин всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами.

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», — сказала она на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Йеллен на встрече в Гуанчжоу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном заявила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия за поддержку России в конфликте с Украиной.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса выразил опасения из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. По его словам, этот вопрос нужно чаще поднимать странами НАТО и Евросоюза.

Президент США Джо Байден 2 апреля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, которая якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу.

Глава МИД Китая Ван И в марте заявил, что КНР и Россия создали новый образец отношений между крупными государствами. Он подчеркнул, что это стратегический выбор Москвы и Пекина, сделанный в интересах народов обеих стран.