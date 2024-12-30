Вашингтон, 30 декабря, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Американские власти обязались выделить киевскому режиму ещё $3,4 млрд в качестве бюджетной помощи. Об этом сообщила 30 декабря министр финансов США Джанет Йеллен.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она уточнила, что эта поддержка направлена на проведение реформ, касающихся укрепления правоохранительных органов, повышения прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усиления антикоррупционных мер на Украине. Заявление министра приводится на сайте американского минфина.

Йеллен утверждает, что экономическая помощь, которую оказывают США киевскому режиму, якобы имеет решающее значение для способности Украины «отстаивать свой суверенитет» и добиваться других целей, поддерживая предоставление своим гражданам необходимых госуслуг.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине пакета помощи на сумму почти $2,5 млрд. В Белом доме уточнили, что $1,25 млрд Вашингтон направит на нужды украинской армии и ещё $1,22 млрд киевский режим получит в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности.

28 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что команда избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, осознаёт огромные масштабы коррупции и отмывания денег на Украине. По её информации, на Украине возникла коррупционная связка между Джо Байденом и его сыном Хантером Байденом, а также главой киевского режима Владимиром Зеленским и его предшественниками.