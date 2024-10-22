Вашингтон, 23 октября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. США планируют ввести новый пакет более жёстких антироссийских санкций. Об этом 22 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского министра финансов Джанет Йеллен.

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«Будут введены новые жёсткие санкции, направленные даже против тех, кто содействует Кремлю, включая посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные материалы для её вооруженных сил», — заверила Йеллен.

Предполагается, что объявление о введении очередных ограничений прозвучит на следующей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, США испортили отношения с Россией и вводят против неё санкции. Всё это негативно отражается на них самих, в том числе на долларе, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин. По его словам, весь мир задумался о целесообразности применения американского доллара, так как Вашингтон из политических соображений ограничивает его использование в качестве универсальной международной расчетной единицы.

Председатель правительств РФ Михаил Мишустин 16 октября заявил, что незаконные антироссийские санкции не достигнут целей, которых желают добиться их авторы. Сейчас Россия сконцентрировалась на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий, добавил он.