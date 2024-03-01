Вашингтон, 1 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) вряд ли смогут принять решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине на июньском саммите G7, заявила 1 марта министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Министр финансов США Джанет Йеллен

По её словам, по данному вопросу существуют сложные юридические проблемы. Йеллен подчеркнула, что на данный момент неясно, смогут ли лидеры стран G7 принять решение об использовании активов РФ на саммите в Италии в июне.

«Мы все согласны, что любое наше решение должно иметь крепкое международное и национальное юридическое обоснование», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля Йеллен допустила возможность возникновения рисков для доллара при конфискации российских активов за рубежом, но считает такое развитие событий маловероятным. Глава американского минфина призвала в срочном порядке найти способ направить Украине заблокированные активы РФ. При этом, по словам Йеллен, G7 ещё не выработала предпочтительную стратегию по конфискации или какому-либо иному использованию замороженных российских активов.

О проблемах с конфискацией российских активов сообщала и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, США вынуждены признать, что изъять средства оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон.

Возможное изъятие Западом российских активов будет объявлением торговой войны, ответ на это будет очень жёсткий, заявили в МИД РФ. Любые попытки конфискации принадлежащих России средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Страны Запада после начала спецоперации на Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов России — около $300 млрд. Большая часть из них находится в ЕС, в том числе в Бельгии в международном депозитарии Euroclear. США заморозили активы на $5–6 млрд, также замороженные активы есть в Японии и Канаде.