Пекин, 13 июля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Западные санкции против России привели к снижению привлекательности американского доллара в качестве мировой валюты. Об этом 12 июля написало издание Asia Times со ссылкой на прогноз главы минфина США Джанет Йеллен.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Исключительные меры США и их союзников против России привели в замешательство крупные страны — держатели резервов», — сказала она.

Йеллен также признала, что пока страны Глобального Юга не могут полностью отказаться от доллара, однако большая часть из них уже не хочет с ним работать. По словам главы минфина США, этому способствует политика по ослаблению американской валюты, которую проводит межгосударственное объединение БРИКС.

Как отметил автор публикации, решение команды президента США Джо Байдена о заморозке части валютных резервов России для многих из инвесторов оказалось схожим с пересечением красной линии, а существующая сегодня ситуация свидетельствует, что Йеллен не зря опасается дедолларизации, так как этот процесс уже запущен.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля обозреватель издания Newsweek Адам Галлахер написал, что состоявшаяся в июне встреча глав МИД БРИКС и её партнёров говорит о росте недовольства политикой США в мире. При этом он указал на особую опасность для интересов Вашингтона предлагаемой организацией дедолларизации, так как по итогам встречи её участники выступили в пользу более широкого использования национальных валют в расчётах.

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов 7 июля отметил, что в ближайшее время единая валюта на пространстве БРИКС создана не будет, однако движение к её созданию очевидно. Дипломат уточнил, что участники объединения стремятся создать финансовую систему, не зависящую от какой-либо доминирующей третьей стороны.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что американские власти сами подрывают доверие остальных стран к доллару и его роли мировой резервной валюты. Глава государства назвал это ужасной глупостью.