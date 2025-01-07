Вашингтон, 7 января, 2025, 08:17 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном пообещала Китаю «значительные последствия» в случае оказания Пекином материальной поддержки России в украинском конфликте.

Aaron Schwartz/Global Look Press

«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России», — говорится в распространённом пресс-службой американского минфина документе по итогам встречи.

Отмечается, что Йеллен также заявила о серьёзной обеспокоенности по поводу вредоносной активности якобы спонсируемых властями Китая хакеров и их воздействия на американо-китайские отношения.

Помимо этого, глава минфина США выразила обеспокоенность по поводу якобы имеющих место нерыночных методов Пекина, вредящим американским компаниям.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря 2024 года Йеллен заявила, что Белый дом допускает введение санкций против отдельных китайских банков за транзакции, которые якобы связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ. Она уточнила, что Вашингтон пойдёт на такие меры при наличии достаточных оснований для этого.

Действующий президент США Джо Байден 11 декабря одобрил секретный меморандум о противостоянии с «четырьмя врагами» страны. Таковыми в документе названы: Россия, Китай, Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в июне отмечал, что Москва считает неуместным вмешательство США в российско-китайские торговые отношения. Он добавил, что американская сторона не может говорить подобным тоном с крупнейшей экономикой мира — китайской, и отметил, что Россия солидарна с Пекином и «такой тон не допустит».