Рио-де-Жанейро, Бразилия, 26 июля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассчитывают, что страны G7 смогут к октябрю согласовать предоставление Украине займа в размере $50 млрд за счёт замороженных суверенных российских активов. Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

Federalreserve Джанет Йеллен

«У нас были конструктивные переговоры. Мы тесно сотрудничаем, чтобы попытаться продвинуть это (Выделение Украине кредита в размере $50 млрд за счёт замороженных активов РФ. — Прим. ред.). Думаю, что мы сможем завершить это к октябрю», — указала она в беседе с агентством Reuters в кулуарах встречи глав минфинов стран G20 в Бразилии.

По её словам, в рамках переговоров обсуждались в том числе требования со стороны США предоставить гарантии того, что активы останутся замороженными на более длительный период.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об опасениях Соединённых Штатов по поводу продолжительной возможности обеспечивать Украину финансовыми средствами за счёт прибыли, получаемой от активов РФ, поскольку продление санкционного режима требует единогласного решения всех 27 стран — членов ЕС каждые шесть месяцев. В связи с этим Евросоюз предложил два варианта: бессрочную заморозку активов и продление антироссийских санкций по активам каждые 18, 24 или 36 месяцев.

26 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении на закупки оружия для Киева первого транша в размере €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов. Отмечалось, что средства направят в так называемый Европейский фонд мира для компенсации западным странам, предоставляющим оружие ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва не оставит без ответа передачу доходов от замороженных суверенных активов РФ на закупки вооружений для Украины. По его словам, действия с российской стороны будут продуманными. О жёстком ответе также предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, заявившая, что решения будут приниматься в рамках национальных интересов РФ.