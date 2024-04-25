Вашингтон, 25 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Конфискация Западом замороженных российских активов была бы оправданной мерой в рамках международного права, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает 25 апреля агентство Reuters.

(сс) Sebastian Wallroth, Wikimedia

«Я считаю, что в рамках международного права и других факторов прямая конфискация активов была бы оправданна. Но это не единственный вариант действий», — сказала Йеллен в онлайн-интервью.

Она отметила, что активы также могут быть использованы для помощи Украине, если послужат залогом для заимствований на рынке. Министр назвала «очень конструктивным шагом» решение ЕС конвертировать российские активы, находящиеся в Бельгии, в наличные деньги. Euroclear получает от этих активов проценты, которые в дальнейшем предполагается направить в пользу Киева.

Йеллен признала, что ряд стран обеспокоен конфискацией активов, поэтому предлагаются разные варианты. Их рассмотрят участники саммита «Группы семи» (G7), который пройдёт в июне в Италии, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроекты о выделении почти $61 млрд Украине и конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима.

Глава минфина Йеллен ранее признала опасность решения о конфискации. Американские власти осознают, что Россия пойдёт на ответные меры, заявила она. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответ Москвы на изъятие российских активов на Западе будет соответствовать интересам страны.