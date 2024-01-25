Вашингтон, 25 января, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Внешний долг США, размер которого превысил $34 трлн, пугает своей величиной, заявила американский министр финансов Джаннет Йеллен на пресс-конференции.

«Наш внешний долг $34 трлн, и это пугающее число», — сказала она.

Вместе с тем Йеллен отметила, что американская экономика огромна по своим масштабам, а внешний долг США якобы вполне управляем.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января минфин США опубликовал данные, согласно которым государственный долг Соединённых Штатов впервые превысил $34 трлн. В начале октября 2023 года он находился на уровне $33 трлн.

4 октября стало известно, что госдолг США за день вырос с $33,167 трлн до $33,442 трлн. Размер повышения показателя — $275 млрд — превзошёл суверенный долг России на 3%.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, Денис Перепелица в беседе с ИА Регнум заявил, что увеличение госдолга США не просто опасно, а фактически обрекает американскую экономику на неминуемый дефолт в течение ближайших 10 лет.