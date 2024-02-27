Вашингтон, 27 февраля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Западной коалиции необходимо в срочном порядке найти способ направить Украине заблокированные российские активы, заявила 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G7.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Я также считаю, что нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления», — сказала она.

Министр добавила, что G7 должна совместно изучить ряд предложений по извлечению из них экономической выгоды. Одним из них является конфискация самих активов, но есть и другие идеи, например, использование их в качестве залога для получения займов на мировых рынках.

Вместе с тем, по словам министра финансов США, G7 ещё не выработала предпочтительную стратегию по конфискации или какому-либо иному использованию замороженных российских активов.

«У нас нет предпочтительной стратегии, как это сделать. Мы хотим, чтобы G7 и наши союзники действовали сообща. У разных стран разные интересы, и мы хотим найти способ извлечения из активов РФ экономической выгоды в соответствии с национальным и международным правом и так, чтобы это нашло поддержку у всех нас», — сказала Йеллен, слова которой приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, страны Запада после начала спецоперации на Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов России — около $300 млрд. Большая часть из них находится в ЕС, в том числе в Бельгии в международном депозитарии Euroclear. США заморозили активы на $5–6 млрд, также замороженные активы есть в Японии и Канаде.

Вскоре на Западе стали говорить о конфискации этих активов на различные цели. В недавнем заявлении стран G7 говорится, что за счёт российских активов, заблокированных на Западе, должны быть компенсированы экономические потери Киева.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия может симметрично ответить на любые действия с её замороженными за рубежом активами. Он добавил, что другие страны сделали выводы и стали предпринимать определённые действия в связи с историей с российскими активами. В частности, Китай сокращает своё участие в американских бумагах.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 февраля отмечала, что американские власти столкнулись с проблемами в намерении конфисковать замороженные суверенные российские активы. США вынуждены признать, что изъять средства оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон, признала она.