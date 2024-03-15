Материалы с тегом «Анатолий Антонов»
Дипломат Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
Посольству России в Вашингтоне в преддверии выборов президента РФ участились угрозы. Поступила информация о намерениях провести антироссийские акции. Об этом заявил посол Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на Первом канале. По словам российского дипломата, угроз и звонков в дипмиссию стало...
15 марта 2024
Посол Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что высказывания властей США о необходимости помощи ударам ВСУ по Крыму означают признание фактического участия в конфликте. По его мнению, это «опасный курс» с непредсказуемыми последствиями. Так дипломат прокомментировал слова шефа ЦРУ Уильяма...
13 марта 2024
Посол Антонов назвал провокацией русофобскую риторику США перед выборами
Исходящая от Соединённых Штатов Америки русофобская риторика является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в России в преддверии президентских выборов. Об этом 11 марта заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает. С...
11 марта 2024
США осознают, чем грозит отправка их союзниками войск на Украину — Антонов
США не могут не осознавать, к чему приведёт возможная отправка их союзниками войск на Украину, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление 28 февраля опубликовала пресс-служба дипмиссии. «В условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления...
новость часа
28 февраля 2024
Посольство РФ заявило США протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп из-за оскорбительного высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщил 22 февраля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Заявление посла опубликовала пресс-служба российского диппредставительства. «Как...
22 февраля 2024
Антонов сообщил, что реакция США усугубляет ситуацию на Украине
США и их сателлиты усугубляют ситуацию на Украине, отказываясь услышать и понять ключевые требования российской стороны, написал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье «Россия и Украина: путь к миру существует» для американского журнала Newsweek. «Вместо того чтобы услышать и понять...
21 февраля 2024
Посол Антонов: американцы заинтересовались интервью Путина Карлсону
У американских властей возникли сложности в объяснении рядовым гражданам, почему деньги налогоплательщиков направляются на финансирование киевского режима, а не на решение внутренних проблем. В связи с этим в США активизировались дискуссии об отъёме российских заблокированных госрезервов, заявил...
14 февраля 2024
Посол Антонов призвал помешать разрастанию неонацизма на Украине
В настоящий момент как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов 9 февраля в Вашингтоне на торжественном приёме, посвящённом предстоящему Дню дипломатического работника. Он также призвал пресекать попытки переписать историю...
10 февраля 2024
Посол Антонов заявил о возможном участии военных США в атаке на Ил-76
В расчёте зенитно-ракетного комплекса Patriot, сбившего российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, с высокой долей вероятности присутствовали американские военные, заявил 8 февраля в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов. «С...
9 февраля 2024
Посол Антонов призвал американцев посмотреть интервью Путина Карлсону
Граждане США должны посмотреть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и после публикации этого разговора многие узнают правду, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата...
8 февраля 2024
Посол России сообщил о реакции Белого дома на теракт с Ил-76 под Белгородом
Посол России в США Анатолий Антонов добился проведения серьёзных встреч с представителями Совета национальной безопасности Белого дома и Госдепартамента по вопросу теракта, в ходе которого ВСУ сбили самолёт Ил-76 под Белгородом, американская сторона выразила соболезнования. Об этом он сообщил 8...
8 февраля 2024
Антонов заявил о политизации дела осужденного в США гражданина РФ Клюшина
США политизировали дело гражданина РФ Владислава Клюшина, которого без каких-либо доказательств осудили по обвинениям в кибермошенничестве. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Дело шито белыми нитками, исключительно политизировано, никаких доказательств», —...
6 февраля 2024
Посол РФ обвинил США в нежелании завершить украинский конфликт
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в намерении продлить украинский конфликт. Его заявление опубликовано 1 февраля в Telegram-канале российского диппредставительства. «Прозвучавшее подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии...
1 февраля 2024
Российский посол заявил о подъеме нацизма в Европе
Некоторые политические течения и партии в Европе превращают нацизм чуть ли не в гордость вопреки действующему запрету, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на мероприятии в российской дипломатический миссии, посвящённой 80-летию снятия блокады Ленинграда. Он напомнил, что Нюрнбергский...
27 января 2024
Антонов предупредил о последствиях из-за угрозы изъятия США активов России
Возможность изъятия властями США российских государственных активов заставляет другие страны серьёзно задуматься об отказе от использования американского доллара, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства РФ. «Помогли»...
новость часа
27 января 2024
Антонов заявил, что США до сих пор не осудили атаку ВСУ на Ил-76
Соединённые Штаты Америки до сих пор так и не осудили атаку Вооружённых сил Украины, в результате которой был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76 Минобороны России, на борту которого находились украинские военнопленные, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы два дня ждали от...
27 января 2024
Антонов заявил, что отношения России и США балансируют на грани пропасти
Из-за деструктивных и непредсказуемых действий администрации США отношения Москвы и Вашингтона деградируют, балансируя на грани срыва в пропасть, заявил 17 января посол России в США Анатолий Антонов. Посол ответил на вопрос о ситуации в отношениях двух стран в 2023 году. «Действия (американской...
17 января 2024
Антонов связал реакцию США на удары ВКС России с эффективностью СВО
Реакция официальных лиц США на удары Воздушно-космических сил России по объектам военной инфраструктуры Украины свидетельствует об эффективности специальной военной операции, заявил в субботу, 30 декабря, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Американская реакция на удары российских ВКС...
30 декабря 2023
Освобождение Марьинки назвали тактической победой России
Освободив Марьинку, Россия одержала значительную тактическую победу, свидетельствующую о решимости русских обеспечить безопасность в Донбассе, заявили журналисты британского телеканала Sky News. При этом они выразили уверенность в том, что в настоящее время уже чётко видно падение поддержки...
29 декабря 2023
Новые санкции США несут урон диалогу с Россией — посол Антонов
Новый пакет санкций США сводит на нет возможности для восстановления диалога с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечёркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога...
новость часа
23 декабря 2023