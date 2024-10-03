Вашингтон, 4 октября, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Действующая американская администрация толкает мир к ядерной катастрофе, заявил 3 октября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

Дипломат уточнил, что указывал на эту угрозу представителям руководства США.

«Я сказал американцам, сказал коллегам в Белом доме и Госдепартаменте о том, что вы толкаете к ядерной катастрофе», — сказал он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Антонов пояснил, что речь идёт о действиях США по отношению к Украине и Ближнему Востоку. Он отметил, что позиция Вашингтона, который поддерживает только одну из сторон обоих конфликтов, не ведет приближает всех к миру.

Кроме того, по словам посла, применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, о чём говорят в США, может задеть силы ядерного сдерживания России. Дипломат подчеркнул, что в этом случае катастрофа будет неизбежна.

Антонов призвал власти США осознать последствия своих намерений. Он уточнил, что говорил об этом с американскими официальными лицами, а также пытался объяснить им причины изменения российской ядерной доктрины. Посол выразил мнение, что США, по сути, участвуют в вооружённом конфликте против России, используя для этого Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Российский лидер также предупредил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Он добавил, что ядерное оружие может быть применено в том числе в том случае, если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу суверенитету РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что необходимость уточнить ядерную доктрину России возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине.