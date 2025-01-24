Москва, 24 января, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп способен остановить вооружённый конфликт на Украине, если прекратит оказывать финансовую поддержку Украине. Такое мнение высказал бывший посол России в США Анатолий Антонов.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

«Дональд Трамп может очень легко, одним щелчком пальцев, прекратить военные действия на Украине, если он сегодня скажет о том, что Соединённые Штаты Америки прекращают финансовую поддержу режима в Киеве», — заявил Антонов в эфире Первого канала.

Кроме этого, добавил дипломат, администрация Трампа должна продемонстрировать готовность учесть озабоченности России. По мнению Антонова, от попытки Трампа принести «мир через силу» не вырисовывается ничего хорошего.

Ранее американский лидер призвал Россию завершить спецоперацию, в случае отказа пригрозив введением новых санкций в отношении российского экспорта. При этом президент США добавил, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The Hill ранее писала, что у Трампа в арсенале нет существенных рычагов давления на Россию или Украину, невзирая на все поставленные им ультиматумы.

21 января газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. При этом почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить поручение, отмечалось в материале.

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев (партия «Единая Россия») назвал решение Трампа говорить с Россией на языке ультиматумов тупиковой стратегией. Он допустил, что американский политик пока не определился с дальнейшими действиями в украинском вопросе, но угрозы санкциями ничего не дадут.

При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что необходимо изучить условия предложений Трампа по завершению конфликта на Украине. Он напомнил, что в контексте возникшего кризиса речь никогда не шла о территории, она шла о людях и их праве сохранять свою идентичность.