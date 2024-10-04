Москва, 4 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В Кремле пока не могут комментировать сообщения об угрозах в адрес посла РФ в США Анатолия Антонова, так как ещё не изучили данную информацию, сообщил 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Patrick Semansky/AP/TASS Посол РФ в США Анатолий Антонов

«Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу [прокомментировать]. К сожалению, я пока еще не имел возможности с этим ознакомиться, не знаю», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Антонов 3 октября сообщил, что в его адрес и в адрес других сотрудников дипломатического представительства РФ поступают угрозы физической расправы. Глава дипмиссии связал эту ситуацию с приближающимися выборами главы Белого дома. Он также напомнил о провокационных лозунгах и оскорблениях, которые в Соединённых Штатах звучат в адрес России.

В июне 2023 года заместитель постпреда РФ при Организации Объединённых Наций Мария Заболоцкая рассказала, что на российских дипломатов в ООН американские спецслужбы пытаются оказывать психологическое давление и применяют к ним вербовочные подходы. Она также обвинила Соединённые Штаты в создании проблем для получения российскими дипломатами виз, необходимых для участия в мероприятиях ООН.

20 сентября 2024 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день у США из инструментов внешней политики сохранились только санкции и угрозы. Замглавы МИД выразил мнение, что это свидетельствует о полностью разложившейся системе, которая в итоге рухнет.