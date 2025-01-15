Москва, 15 января, 2025, 19:36 — ИА Регнум. России не стоит питать иллюзий по поводу российско-американских отношений после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам бывший посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Дипломат обратил внимание на то, что политологи и журналисты сейчас делают преимущественно позитивные прогнозы по поводу отношений двух стран после вступления в должность республиканца. По словам экс-посла, он понимает, что люди надеются на лучшее.

«Однако нам не стоит питать иллюзорные надежды в отношении какого-то «дяди», который сделает нашу страну более богатой, принесет счастье в наши дома», — сказал Антонов в интервью газете «Коммерсантъ».

Дипломат выразил мнение, что Россия должна сама добиваться своего процветания и опираться только на собственные силы. Бывший посол подчеркнул, что к стране будут относиться уважительно, когда она будет сильной.

Антонов указал на то, что в начале первого срока Трампа многие также выражали надежду на улучшение российско-американских отношений, однако такие ожидания не оправдались. Он напомнил, что в те годы в США замораживали дипломатическую недвижимость РФ и под надуманными предлогами выдворяли российских дипломатов.

Экс-посол добавил, что американские власти также отказывались от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) от 2010 года.

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