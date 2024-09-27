Вашингтон, 27 сентября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Власти США обыграли приезд главы киевского режима Владимира Зеленского как голливудское шоу. С таким сравнением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Визит Зеленского в США обставлен местными властями как заправское голливудское шоу. Бывшему актёру дали выступить с трибуны всемирной организации, затем провели по высоким вашингтонским кабинетам», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале посольства РФ.

По словам Антонова, представители американской администрации посулили террористическому режиму миллиарды из карманов налогоплательщиков США и рекордные объёмы вооружения, анонсировав при этом новые санкции против россиян.

В США пытаются умолчать дальнейшее затягивание кризиса, науськивая украинских нацистов на преступные провокации, такие как в Курской области. Вашингтону нужны ненависть и боестолкновения между братскими народами для нанесения стратегического поражения РФ, добавил посол.

Он напомнил американским политикам, что Россию не сломить ракетами и бомбами, террористы всё равно будут уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, британский аналитик Александр Меркурис обратил внимание на странное и вызывающее поведение Зеленского во время визита в США. После этого перед украинским лидером закроются двери во всём мире. В военный успех Украины в конфликте с Россией никто не верит, поэтому и представление «плана победы» в ходе визита стало необдуманным шагом, пояснил эксперт.

Поездка Зеленского в Нью-Йорк выглядит как фиаско из-за совершенно нереалистичных запросов украинских властей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он добавил, что глава киевского режима требует от Белого дома «излишнего напряжения сил», но в Вашингтоне решения принимают на основании стратегических расчётов.

Вечером 25 сентября президент США Джо Байден и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер ознакомил главу Белого дома с ситуацией на фронте и сфокусировался на вопросе «плана победы», который они договорились обсудить в ходе переговоров в Вашингтоне.