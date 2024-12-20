Москва, 20 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла в США Анатолия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это следует из текста указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Антон Новодережкин/ТАСС

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу», — указано в документе.

Антонов занимал должность посла РФ в Вашингтоне с августа 2017 года по октябрь 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября стало известно, что Антонов завершил работу в качестве посла в США. Позднее был опубликован указ президента об освобождении дипломата от должности.

11 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал, что Россия направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне, личность которого пока не раскрывается.

24 ноября газета «Коммерсантъ» написала, что новым послом РФ в Соединённых Штатах, вероятнее всего, станет Александр Дарчиев. Вместе с тем в МИД РФ отказались комментировать журналистам эту информацию.