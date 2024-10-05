Вашингтон, 5 октября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов завершил работу и возвращается на родину, сообщило 5 октября российское диппредставительство в Вашингтоне.

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«Сегодня в 15:00 (22:00 мск) самолёт [с Анатолием Антоновым на борту] вылетает», — сообщили ТАСС в российском посольстве.

В августе дипломатический источник сообщил, что Антонов вернётся в Москву в октябре.

Антонова назначили российским послом в США 21 августа 2017 года. С того же года он является постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Он занимал должности замминистра обороны и замглавы МИД России. В 2016–2017 годах Антонов курировал общие вопросы военно-политической безопасности.