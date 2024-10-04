Вашингтон, 4 октября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Посол РФ в Вашингтоне и другие российские дипломаты сталкиваются в США с угрозами расправой Анатолий Антонов. Об этом он сообщил 3 октября журналистам.

Mil.ru Анатолий Антонов

Глава дипмиссии связал эту ситуацию с приближающимися выборами главы Белого дома. Он также напомнил о провокационных лозунгах и оскорблениях, которые в Соединённых Штатах звучат в адрес России.

«Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке — выборам президента США 5 ноября — работать здесь становится все труднее. Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе», — уточнил Антонов.

Дипломат отметил, что в информационном поле в США наблюдается «ужесточение ситуации». По словам посла, в указанной стране против российских журналистов в Соединённых Штатах продолжают вводиться ограничения.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, обвинения против РФ не подтверждаются, в Вашингтоне не торопятся отменять антироссийские санкции. Антонов также вспомнил историю с попыткой уличить Россию в сговоре с бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках выборов главы Белого дома в 2016 года. Дипломат добавил, что эти обвинения рассылались, но введённые ограничения остались.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года заместитель постпреда РФ при Организации Объединённых Наций Мария Заболоцкая рассказала, что на российских дипломатов в ООН американские спецслужбы пытаются оказывать психологическое давление и применяют к ним вербовочные подходы. Она также обвинила Соединённые Штаты в создании проблем для получения российскими дипломатами виз, необходимых для участия в мероприятиях ООН.

20 сентября 2024 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день у США из инструментов внешней политики сохранились только санкции и угрозы. Замглавы МИД выразил мнение, что это свидетельствует о полностью разложившейся системе, которая в итоге рухнет.