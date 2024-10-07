Москва, 7 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Новый посол России в США будет своевременно назначен, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он прокомментировал отставку и возвращение в Россию прежнего главы дипмиссии Анатолия Антонова. Пресс-секретарь отметил, что пока встречи дипломата с президентом нет в графике.

«Нет, такой встречи пока нет в графике главы государства», — указал он.

Песков также заявил, что Россия своевременно назначит нового посла страны в Соединённых Штатах.

«Нет, разумеется, посол будет своевременно назначен», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, возвращение посла РФ в США нельзя считать понижением уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Анатолий Антонов семь лет возглавлял российское посольство в США. Весной ему исполнилось 69 лет. 6 октября стало известно о возвращении дипломата в Москву.

3 октября Антонов сообщил, что в его адрес и в адрес других сотрудников дипломатического представительства РФ поступают угрозы физической расправы. Он связал эту ситуацию с приближающимися выборами президента США, которые пройдут через месяц.