Вашингтон, 18 сентября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Россия ответит на конфискацию своих активов, замороженных западными странами, что может быть крайне болезненно для Запада, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Он отметил, что некоторые здравомыслящие политики осознают это.

«Тем более что здравомыслящие государственные деятели Старого Света не могут не понимать, что наши ответные шаги — о которых намеренно пока не буду говорить — вполне могут быть весьма болезненными», — сказал дипломат, слова которого приводит телеканал РЕН ТВ.

Антонов подчеркнул, что Россия рассматривает как воровство конфискацию своих средств. Сюда же он отнёс и кредит в $50 млрд, который страны «Группы семи» (G7) пообещали выдать Киеву за счёт конфискованных у РФ активов.

В то же время европейские политики медлят с окончательной реализацией плана использования активов, поскольку видят, как США пытаются переложить использование средств на Европу. Вместе с тем, по словам посла, в Европе понимают опасность политики США и боятся пойти на окончательную реализацию схемы по использованию замороженных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября газета Politico, ссылаясь на данные двух европейских дипломатов, написала, что Еврокомиссия и большинство стран ЕС поддержали предложение продлевать заморозку суверенных активов России раз в три года. Указанный вариант был предложен, чтобы выполнить требования США о предоставлении гарантий, что российские активы не разблокируют в ближайшее время.

В середине июня страны G7 в случае принятия ими решения о конфискации российских активов могут лишиться $82,8 млрд, что соответствует объёму прямых инвестиций стран «Большой семёрки» в экономику России по итогам 2022 года.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что любые попытки изъятия Западом замороженных российских активов будут воровством, и они не останутся безнаказанными.