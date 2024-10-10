Москва, 10 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Илья Питалев/РИА Новости Анатолий Антонов

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединённые Штаты Америки, по совместительству», ― говорится в тексте документа.

5 октября посольство РФ в США сообщило, что Антонов завершил работу в качестве российского посла в Вашингтоне и возвращается на Родину. На следующий день дипломат прибыл в Москву. Самолёт с послом РФ в США приземлился в одном из московских аэропортов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока встречи Антонова с президентом России Владимиром Путиным нет в графике. Вместе с этим представитель Кремля подчеркнул, что Антонов, как и послы в других странах, имеет возможность в ходе ежедневной работы докладывать президенту о своих инициативах и предложениях.

Песков также добавил, что новый посол России в США будет назначен своевременно. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, кандидатура нового посла России в США прорабатывается, его назначат после выполнения всех формальностей.

Антонова назначили послом России в Вашингтоне 21 августа 2017 года. С того же года Антонов был постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Он также работал на постах заместителя министра иностранных дел и замглавы Минобороны. В 2016–2017 годах дипломат курировал общие вопросы военно-политической безопасности.