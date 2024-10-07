Москва, 7 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В планах президента России Владимира Путина пока нет встречи с вернувшимся в Москву послом РФ в США Анатолием Антоновым. Об этом 7 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Гунеев Посол РФ в США Анатолий Антонов

«Нет, такой встречи пока нет в графике главы государства», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что Антонов, как и послы в других странах, имеет возможность в ходе ежедневной работы докладывать президенту о своих инициативах и предложениях.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 октября посольство РФ в США сообщило, что Антонов завершил работу в качестве российского посла в Вашингтоне и возвращается на Родину. Нового представляющего интересы России в США дипломата пока что не назначили.

Днём 6 октября Антонов прибыл в Москву. Самолёт с экс-послом РФ в США приземлился в одном из московских аэропортов.

Антонова назначили послом России в Вашингтоне 21 августа 2017 года, и с того же года дипломат стал постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Он также работал на постах заместителя министра обороны и замглавы МИД, а в 2016–2017 годах курировал общие вопросы военно-политической безопасности.