Москва, 10 октября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Сергей Гунеев

Анатолия Антонова также сняли с должности постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. 5 октября о грядущей отставке сообщило российское посольство в США. После отставки Антонов вернулся в Москву.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый посол России в США будет назначен своевременно. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что кандидатура посла прорабатывается и он будет назначен после выполнения необходимых формальных процедур.

Анатолий Антонов был назначен послом России в Вашингтоне 21 августа 2017 года. Тогда же он стал официальным наблюдателем РФ при организации американских государств в Вашингтоне. До этого он занимал посты замминистра иностранных дел и замглавы Минобороны. В 2016 и 2017 годах Антонов курировал вопросы военно-политической безопасности.