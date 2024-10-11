Вашингтон, 11 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Военная поддержка киевского режима со стороны Вашингтона затягивает США в пропасть. Об этом заявил бывший посол России в США Анатолий Антонов.

Сергей Гунеев / РИА Новости

«Проект «Украина» только всё дальше затягивает американских политиков в пропасть, выбраться из которой становится все труднее», — сказал Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

При этом, отметил дипломат, со стороны США нет никаких намёков на то, чтобы остановить «бессмысленный поток оружия за счёт американских налогоплательщиков».

Антонов добавил, что американские политики думать лишь о рейтингах и избирательных циклах, а не о судьбе Европы и Украины.

«Этих людей не интересует судьба европейцев и Киева. Их интересуют только цифры в опросах общественного мнения, которые якобы могут быть скорректированы в их пользу, если они продемонстрируют «решительность» и «лидерство». Это чистое безрассудство», — отметил бывший посол.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября Антонов заявил, что нынешняя американская администрация толкает мир к ядерной катастрофе. Речь идёт о действиях США по отношению к Украине и Ближнему Востоку, которые не приближают к миру. Кроме того, по его словам, применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, о чём говорят в США, может задеть силы ядерного сдерживания России. Дипломат подчеркнул, что в этом случае катастрофа будет неизбежна.