Вашингтон, 6 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. США проигнорировали предупреждение российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о риске ядерной войны, и поэтому его отъезд в Россию является одной из величайших трагедий современности. Такое мнение 6 октября высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в соцсети X (ранее Twitter).

РИА Новости/Сергей Гунеев Анатолий Антонов

По словам эксперта, когда он встречался с российским послом в последний раз, тот предупредил власти США о том, что эскалация ситуации на Украине может повлечь за собой ядерную войну.

«То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего времени», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 октября посольство РФ в США сообщило, что Антонов завершил работу в качестве российского посла в Вашингтоне и возвращается на Родину. Нового представляющего интересы России в США дипломата пока что не назначили.

Днём 6 октября стало известно, что Антонов прибыл в Москву. Самолёт с экс-послом РФ в США приземлился в одном из московских аэропортов.

Антонова назначили послом России в Вашингтоне 21 августа 2017 года, и с того же года дипломат стал постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Он также работал на постах заместителя министра обороны и замглавы МИД, а в 2016–2017 годах курировал общие вопросы военно-политической безопасности.