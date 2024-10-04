Москва, 4 октября, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки предпочитают не обсуждать вторжение формирований украинских войск в Курскую область и избегают упоминаний о жертвах среди гражданского населения. Об этом 3 октября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Я не услышал здесь (в США. — Прим. ред.) ни одного слова сочувствия, сожаления в отношении гибели россиян (в Курской области. — Прим. ред.). Ни одного слова. Это очень меня глубоко беспокоит», — сообщил он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат подчеркнул, что Соединённые Штаты предпочитают лишь говорить о якобы достижениях ВСУ при вторжении в приграничные районы Курской области и захвате населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что в результате его преступных действий погибли и пострадали гражданские лица, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В тот же день МВД России объявило Красильникова в розыск.

Ранее представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков сообщил, что жители приграничных районов Курской области дали показания о преступлениях со стороны военных Вооружённых сил Украины во время вторжения. По свидетельствам местных жителей, украинские боевики обстреливали жилые дома и автомобили, применяли при атаках FPV-дроны.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 12 сентября представил доклад, согласно которому украинские войска в ходе вторжения в Курскую область создавали подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгонялись мирные жители, отказавшиеся или не имевшие возможности покинуть захваченную ВСУ территорию.

Формирования украинских войск вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили продвижение ВСУ в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. 12 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российские войска уверенно выжимают украинские силы из Курской области. По данным Министерства обороны от 3 октября, с начала боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 19,8 тысячи военнослужащих, 135 танков, 864 боевые бронированные машины, 66 БМП, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства, девять пусковых установок ЗРК и 40 станций радиоэлектронной борьбы.