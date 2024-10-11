Москва, 11 октября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет никаких намёков на то, что бессмысленный поток оружия на Украину из США будет остановлен. Об этом в интервью журналу Newsweek незадолго до ухода с должности заявил бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

ТАСС/Сергей Бобылев

«Нет никаких сигналов клиентам (Киеву ― Прим. ред.) о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров. Нет никаких намёков на прекращение бессмысленного потока оружия за счёт местных налогоплательщиков»,― подчеркнул дипломат.

Напротив, указал Антонов, в Вашингтоне продолжают вести опасные дискуссии о возможности предоставления киевскому режиму разрешения наносить удары вглубь территории России с использованием западных ракет большой дальности. По его словам, США отказываются обращать внимание на четкие предупреждения со стороны президента РФ Владимира Путина о том, что «зелёный свет» для подобных атак будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт «со всеми вытекающими отсюда выводами» со стороны Москвы.

Бывший посол добавил, что так называемый проект «Украина» затягивает американских политиков всё дальше в пропасть, из которой «всё труднее выбраться».

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Антонов заявил, что нынешняя американская администрация толкает мир к ядерной катастрофе. Речь идёт о действиях США по отношению к Украине и Ближнему Востоку, которые не приближают к миру. Кроме того, по его словам, применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, о чём говорят в США, может задеть силы ядерного сдерживания России. Дипломат подчеркнул, что в этом случае катастрофа будет неизбежна.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») заявил, что Россия не оставит без ответа удары по своей территории дальнобойным оружием. Это касается не только Украины, подчеркнул он.

Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.