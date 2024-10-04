Вашингтон, 5 октября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике Вооружёнными силами России не только продемонстрировало мощь российских вооружений, но и подтвердило бессмысленность поставок американской военной помощи киевскому режиму. Об этом 4 октября заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

ИА Регнум Взятие Угледара

«Подчеркну, взятие Угледара — впечатляющая победа российского духа и мощи наших вооружений», — приводит слова Антонова Telegram-канал российского диппредставительства.

По словам дипломата, освобождение города является очередным важным шагом для реализации задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Антонов подчеркнул, что Вооружённые силы России уверенно продвигаются на запад, а оборона украинских войск постепенно рушится.

Он также заметил, что администрация США избегает упоминаний о потере киевским режимом контроля над Угледром, поскольку это означало бы признание краха идеи Вашингтона о нанесении России стратегического поражения и поставках Украине вооружений.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Киеву военной помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для Вооружённых сил РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что западная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Угледара российскими военными 3 октября. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время будет проведено разминирование территории Угледара и близлежащих районов, после чего власти приступят к оценке и составлению планов и предложений по восстановлению города. По его словам, в республике также учредят госнаграду за освобождение города.

Президент России Владимир Путин ознакомился с докладом начальника Генштаба ВФ РФ Валерия Герасимова и министра обороны Андрея Белоусова об освобождении Угледара, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным украинского издания «Страна. ua», освобождение Угледара Вооружёнными силами России позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от логистических маршрутов на юге Донбасса. Отмечалось, что город оставался одним из сильнейших укрепрайонов, а его потеря означает необходимость создания новой линии обороны ВСУ.