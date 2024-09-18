Вашингтон, 18 сентября, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Диалог между США и Россией по контролю над вооружениями проходит без какого-либо прогресса, заявил 17 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Дипломат возложил вину за сложившуюся ситуацию на американские власти.

«Никакого просвета в конце тоннеля нет и не предвидится из-за упертого нежелания администрации президента США разговаривать на равных. Учитывать не на словах, а на деле коренные интересы другой ядерной державы», — сказал посол, которого цитирует Lenta.ru.

Антонов отметил, что речь идёт о расширении НАТО на восток и на постсоветское пространство. Дипломат подчеркнул, что такая политика Североатлантического альянса привела к развитию украинского конфликта на фоне появления прямых угроз безопасности России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за того, что Вашингтон нарушает соглашение и пытается оказывать давление на Москву, а также обвинять РФ в несоблюдении соглашения.

10 июля в Пентагоне заявили, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие и системы SM-6 и Tomahawk.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия ответит отказом от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если американские власти разместят эти системы в любом части мира, включая Европу и Азиатско-тихоокеанский регион. Замминистра также предупреждал, что план США по развёртыванию дальнобойный ударных систем на европейском континете является деконструктивным.