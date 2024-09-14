Вашингтон, 14 сентября, 2024, 03:24 — ИА Регнум. У американцев наблюдается какая-то иллюзия по поводу вероятности ядерного конфликта, распространение которого они смогут избежать за океаном. Отсидеться не получится, заявил 13 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

National Nuclear Security Administration Ядерная война

«Эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнём», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Посол напомнил, что РФ неоднократно предупреждала, что победителей в ядерной войне, тем более между ядерными державами, не может быть.

Как передавало ИА Регнум, США нравится идея уничтожения Европы в случае глобальной войны, прокомментировал американский журналист Клейтон Моррис возможное снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории РФ. По его мнению, Вашингтону нравится эта идея, «точно так же как и взрыв газопровода «Северный поток». Цель США заключается в экономическом ослаблении Европейского союза и укреплении позиций доллара в мире, заключил журналист.

Страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО, украинцы сделать этого не могут. Россия примет соответствующие меры исходя из тех угроз, которые будут создаваться, подчёркивал глава государства.