Материалы с тегом «Алексей Резников»
Россия готовит трибунал для киевского режима — 656-й день спецоперации
Новый, 656-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован сообщением посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о проработке вопроса привлечения к ответственности Владимира Зеленского, главы офиса украинского президента Андрея Ермака...
12 декабря 2023
В Киеве нашли объяснение провалу контрнаступления ВСУ
К полному провалу контрнаступления украинской армии привело отсутствие поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Об этом 4 декабря написала американская газета The Washington Post. По словам Резникова, российские...
5 декабря 2023
Новый министр обороны Украины Умеров первый раз поговорил с генсеком НАТО
Новый глава минобороны Украины Рустем Умеров провёл свой первый после назначения на должность 6 сентября телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом министр написал в соцсетях. Умеров рассказал, что он с генсеком по телефону обсудил процесс реализации...
14 сентября 2023
В поведении Зеленского заметили шокирующую деталь
Увольнение Алексея Резникова с поста главы украинского минобороны свидетельствует о страхе президента Украины Владимира Зеленского лишиться власти. Такое мнение 6 сентября высказал исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для китайского портала infoBRICS...
6 сентября 2023
Верховная рада отправила в отставку главу минобороны Украины Резникова
Верховная рада Украины большинство голосов отправила в отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом 5 сентября сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. «Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины», — написал он. За...
5 сентября 2023
Песков не стал комментировать отставку главы минобороны Украины
Какие-либо кадровые изменения в нынешней украинской власти едва ли могут как-то повлиять на её суть. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков отметил, что Кремль никак не может прокомментировать недавнюю отставку Алексея Резникова с поста главы...
5 сентября 2023
В Германии назвали причину увольнения министра обороны Украины
Решение об увольнении Алексея Резникова с поста министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский принял на фоне коррупционных скандалов, связанных с украинской армией. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel. В частности, речь идёт об обвинениях в завышении цен на униформу и...
5 сентября 2023
В словах Резникова о $100 млн в день для ВСУ увидели признание в коррупции
Заявленная отставным министром обороны Украины Алексеем Резниковым сумма дня боевых действий — $100 млн — очень высока, и если бы она реально направлялась на нужды фронта, то у ВСУ была бы драгоценная амуниция. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился военный политолог Иван Коновалов...
4 сентября 2023
Министр обороны Украины раскрыл расходы Киева на боевые действия
Украина тратит на обеспечение боевых действий примерно $100 млн в день, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью, опубликованном 4 сентября агентством «Укринформ». Он подчеркнул, насколько небольшой вклад в обеспечение украинской армии вносят волонтёрские организации. По оценке главы...
4 сентября 2023
Политолог назвал символичным назначение Умерова на место Резникова
Отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины не стоит связывать ни с неудачами контрнаступления ВСУ, ни с тем, что Киев будто бы готовится к каким-то переговорам, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 4 сентября корреспонденту ИА Регнум. Ранее издание The New York...
4 сентября 2023
Глава минобороны Украины подал в отставку
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников подал заявление об отставке с занимаемого поста в Верховную раду страны. Он сообщил об этом 4 сентября в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Во исполнение решения президента Украины...
4 сентября 2023
В США объяснили отставку главы минобороны Украины Резникова
Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связано с затянувшимся конфликтом с Россией. Об этом сообщила американская газета The New York Times. Издание отметило, что перестановки в украинском правительстве обусловлены несколькими причинами. «Среди них — понимание того, что в...
4 сентября 2023
Пушилин заявил, что отставка Резникова не поможет ВСУ
Смена главы минобороны Украины не поможет Киеву, для России отставка Алексея Резникова ничего не изменит, заявил 4 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24». «Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня, Резников себя достаточно серьёзно дискредитировал», — сказал...
4 сентября 2023
В Крыму объяснили отставку Резникова с поста главы минобороны Украины
Отставка Алексея Резникова с поста главы министерства обороны Украины связана с провалом контрнаступления Вооружённых сил Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на...
4 сентября 2023
Резников заявил, что не знает о возможном назначении послом в Британии
Алексей Резников, которого президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку с поста главы Министерства обороны страны, заявил, что не знает о своём возможном назначении послом Украины в Великобритании. «Не в курсе», — ответил Резников на соответствующий вопрос корреспонденту...
4 сентября 2023
Зеленский заявил об отставке Резникова с поста главы Минобороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале, сообщил об отставке Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны страны. «Алексей Резников прошёл более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и...
3 сентября 2023
Резников оценил военную помощь Украине в $100 млрд
Украина с февраля 2022 года получила от партнёров около 100 млрд долларов различной военной помощи, заявил 3 сентября министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ». «Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, мы получили в деньгах оружия и техники разной...
3 сентября 2023
Возможную отставку Резникова назвали подготовкой к побегу с Украины
Если рокировки в правительстве Украины, о которых рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, состоятся, то изменение позиции украинского министра обороны Алексея Резникова будет сигналом поражения и подготовкой властей к побегу с Украины. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился...
31 августа 2023
Депутат Рады Железняк: министру обороны Украины нашли замену
Новый министр обороны Украины будет назначен в сентябре, им станет глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале. По информации парламентария, Алексей Резников совсем скоро покинет пост главы военного ведомства...
31 августа 2023
Киев потребовал от Варшавы вернуть деньги за невыполненные оборонные заказы
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что потребовал от польских компаний компенсировать невыполнение военных затрат. Об этом он рассказал в ходе интервью «Украинской правде». По его словам, множество польских фирм не удовлетворили потребности ВСУ в боеприпасах, среди них — компания...
30 августа 2023