Пекин, 6 сентября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Увольнение Алексея Резникова с поста главы украинского минобороны свидетельствует о страхе президента Украины Владимира Зеленского лишиться власти. Такое мнение 6 сентября высказал исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для китайского портала infoBRICS.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский и бывший министр обороны Украины Алексей Резников

«Учитывая неудачи контрнаступления [украинских войск], Зеленский становится всё более параноидальным и предпочитает устранять потенциальные угрозы своей власти», — говорится в публикации.

По мнению эксперта, увольнение Резникова говорит о том, что в действующей на Украине власти наблюдается раскол по вопросу о том, каким образом нужно продолжать конфликт, а некоторые из генералов ВСУ уверены, что его необходимо остановить.

Однако власть находится в руках Зеленского именно благодаря военным действиям, и он не желает её терять, а потому готов на всё для её сохранения, включая устранение потенциальных политических оппонентов или принудительное направление в ряды ВСУ студентов или пожилых людей для нового контрнаступления, отметил Адель.

«Проблема для Зеленского заключается в том, что диссидентство будет расти по мере того, как положение Украины будет становиться всё более отчаянным, и он не может просто продолжать увольнять всех, кто может бросить вызов его власти», — заключил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. По его словам, военному ведомству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия с личным составом ВСУ и обществом.

Верховная рада Украины 5 сентября большинством голосов отправила Резникова в отставку. За это решение проголосовали 327 депутатов.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отставку министра обороны Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас какие-либо назначения не могут повлиять на суть нынешних украинских властей.