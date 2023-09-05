Берлин, 5 сентября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Решение об увольнении Алексея Резникова с поста министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский принял на фоне коррупционных скандалов, связанных с украинской армией. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, речь идёт об обвинениях в завышении цен на униформу и продовольствие для украинских военных. Издание отметило, что масштабы коррупции постоянно растут из-за увеличения украинского военного бюджета, который на данный момент составляет до 20% ВВП Украины.

Как сообщало ИА Регнум, украинский лидер 3 сентября заявил об отставке Алексея Резникова с поста главы министерства обороны страны. Глава государства считает, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

4 сентября Резников объявил, что решил уйти в отставку. Он заявлял, что готов покинуть свой пост ещё 19 августа. Газета The New York Times написала, что увольнение главы ведомства связано с затянувшимся конфликтом с Россией.

Освободившуюся должность займёт глава Фонда госимущества Рустем Умеров. В Верховной раде считают, что он способен справиться с новыми обязанностями, а также не нуждается в дополнительных представлениях. В конце августа о кандидатуре Умерова уже сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Источники турецкой газеты Aydınlık считают, что новый министр обороны Украины Умеров будет реализовывать планы США в регионе.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 1 августа сообщил, что Резников после ухода с поста главы минобороны Украины может стать послом страны в Великобритании. При этом сам бывший министр обороны заявил, что не знает о возможности такого назначения.

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что отставка Резникова с поста главы министерства обороны Украины связана с провалом контрнаступления Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что подобные тактические замены направлены в первую очередь на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав при этом лишь «второстепенными фигурами».