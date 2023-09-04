Донецк, 4 сентября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Смена главы минобороны Украины не поможет Киеву, для России отставка Алексея Резникова ничего не изменит, заявил 4 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня, Резников себя достаточно серьёзно дискредитировал», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский объявил об отставке Резникова, поскольку минобороны, по его словам, нужны новые подходы и форматы взаимодействия с военными.

Резникова Зеленский предложил заменить Рустемом Умеровым — главой Фонда государственного имущества Украины. Резников 4 сентября подал заявление об отставке.

По словам депутата рады Алексея Гончаренко, Резникова могут назначить послом в Великобританию. Отставной министр обороны эту информацию не подтвердил.