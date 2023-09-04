Киев, 4 сентября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников подал заявление об отставке с занимаемого поста в Верховную раду страны. Он сообщил об этом 4 сентября в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Официальное интернет-представительство главы киевского режима

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке», — написал Резников.

Он отметил, что готов отчитаться перед депутатами Рады за свою деятельность на посту главы украинского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Зеленский объявил об отставке Резникова. Он уточнил, что новым главой украинского минобороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Позднее Резников заявил, что ему неизвестно о том, что он может быть назначен послом Украины в Великобритании, как это утверждал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

После этого глава парламента Республики Крым Владимир Константинов выразил мнение, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что такие замены делаются Киевом, чтобы спасти всю находящуюся в данный момент у власти на Украине команду.