Киев, 5 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Верховная рада Украины большинство голосов отправила в отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом 5 сентября сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

President.gov.ua Алексей Резников

«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины», — написал он.

За увольнение Резникова проголосовали 327 депутатов, против — четыре, 11 — воздержались и ещё 23 не принимали участия в голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать оставку главы минобороны Украины. По его мнению, в данный момент какие-либо назначения не могут каким-то образом повлиять на суть киевских властей в целом.

Украинкий президент Владимир Зеленский 3 сентября заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны. Он отметил, что военному ведомству страны нужны новые подходы и другие форматы взаимодействия и с военными, и с обществом.

Глава парламента Республики Крыма Владимир Константинов заявил, что считает, что отставка Резникова с занимаемого поста связана с провалом контрнаступления ВСУ. Он добавил, что подобные тактические замены направлены в первую очередь на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав только «второстепенными фигурами».