Киев, 4 сентября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Украина тратит на обеспечение боевых действий примерно $100 млн в день, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью, опубликованном 4 сентября агентством «Укринформ».

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

Он подчеркнул, насколько небольшой вклад в обеспечение украинской армии вносят волонтёрские организации. По оценке главы министерства, это около 3% от всего, что отправляют на фронт.

«Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтёрских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом», — сказал Резников.

Министр заявил, что для жителей Украины лучшим способом поддержать армию будет уплата всех положенных налогов, чтобы из бюджета можно было брать больше средств на нужды ВСУ.

Резников 4 сентября объявил, что уходит в отставку в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского. Министр добавил, что готов отчитаться за свою работу на этом посту перед депутатами Верховной рады.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум указал на то, что многие СМИ, включая западные, сообщили, что в начале 2023 года Резникова едва не уволили из-за коррупционного скандала в минобороны Украины. При этом он сам пытается объяснить свою отставку тем, что выполнил все поставленные задачи.

По мнению Корнилова, отставка главы минобороны Украины связана с тем, что Киев планирует начать переговоры с Москвой, а Резников был нужен только для того, чтобы просить вооружение за рубежом и подписывать контракты.