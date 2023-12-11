Новый, 656-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован сообщением посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о проработке вопроса привлечения к ответственности Владимира Зеленского, главы офиса украинского президента Андрея Ермака, бывшего министра обороны Алексея Резникова и других. В эфире белорусского телеканала СТV дипломат отметил, что факты преступлений киевского руководства будут предъявлены всему миру, а каким именно будет трибунал, политики будут чётче понимать по мере приближения к окончанию СВО и победе России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем расчёты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» разбили боевую технику и живую силу украинских боевиков на купянском направлении. Максимальный урон противнику нанесён за счёт применения фугасных, осколочно-фугасных, а также высокоточных артиллерийских боеприпасов.

В Херсонской области десантники группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевую технику на правом берегу Днепра. Запуск барражирующих боеприпасов совершили расчёты беспилотной авиации ВДВ.

Украинские военные не могут противостоять российской армии из-за превосходства её вооружения. Признание в этом сделал полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в интервью каналу НТА.

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