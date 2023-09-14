Киев, 14 сентября, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Новый глава минобороны Украины Рустем Умеров провёл свой первый после назначения на должность 6 сентября телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом министр написал в соцсетях.

ANDRII NESTERENKO/EPA/ТАСС Министр обороны Украины Рустем Умеров

Умеров рассказал, что он с генсеком по телефону обсудил процесс реализации договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Вильнюсе, совместную работу с альянсом.

Помимо этого, Умеров сообщил об оперативной обстановке в зоне военного конфликта.

Чуть раньше, 11 сентября, Рустем Умеров впервые созванивался с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщало ИА Регнум, Рустем Умеров будет реализовывать планы США в регионе, написала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на свои источники. Нового министра и его брата называют «дети Америки».

4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что решил уйти в отставку. Он заявлял, что готов покинуть свой пост ещё 19 августа. Газета The New York Times написала, что увольнение главы ведомства связано с затянувшимся конфликтом с Россией.

Политолог Владимир Корнилов призвал не связывать отставку Резникова с неудачами ВСУ или возможной подготовкой Киева к каким-либо переговорам. Он также напомнил, что Умеров напрямую связан с террористической организацией крымских татар, которые участвовали в ряде диверсионных атак ещё в 2014–2015 годах.

Решение об увольнении Резникова президент Украины Владимир Зеленский принял на фоне коррупционных скандалов, связанных с украинской армией.

Ситуация с решением возбудить уголовное дело против назначенного на должность главы минобороны Украины Рустема Умерова служит сигналом офису президента от американцев, которые управляют антикоррупционными ведомствами республики, что с этим человеком им будет сложно работать. Так считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.