Киев, 31 августа, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Новый министр обороны Украины будет назначен в сентябре, им станет глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале.

РИА Новости/Александр Кряжев Министр обороны Украины Алексей Резников

По информации парламентария, Алексей Резников совсем скоро покинет пост главы военного ведомства. Впоследствии его назначат украинским послом в Великобританию.

«По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», — написал Железняк.

Он добавил, что утром 30 августа Киев предупредил по меньшей мере некоторые посольства о предстоящей ротации. По словам депутата, Резников знал о предстоящей отставке, когда поспорил, что покинет свой пост в случае выявления нового факта коррупции в его ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время сообщения о возможной отставке Резникова стали чаще появляться в украинских СМИ. Так, ранее в августе возможными кандидатами на пост главы минобороны были названы министр инфраструктуры Александр Курбаков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Сам Резников заявил, что готов уволиться, когда больше не сможет «смеяться над людьми», желающими его отставки.