Дублин, 29 января, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Предыдущий министр обороны Украины Алексей Резников был уволен со своего поста в 2023 году в связи с коррупционными скандалами. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так он прокомментировал информацию о том, что против действующего главы минобороны Украины Рустема Умерова возбудили уголовное дело из-за злоупотребления властью или служебным положением.

«Его предшественник Резников был уволен за коррупцию. Украина прогнила насквозь», — подчеркнул Боуз на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Журналист с иронией призвал Запад продолжать финансовую помощь Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, Верховная рада Украины отправила в отставку Алексея Резникова с поста министра обороны в сентябре 2023 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил указанное решение тем, что военное ведомство страны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом.

В августе 2023 года украинский психолог Олег Хомяк констатировал, что коррупция на Украине превратилась в несущую конструкцию, без которой это государство перестанет существовать и рухнет. По его мнению, коррупция в стране придаёт смысл существованию её государственной власти.

В конце декабря 2024 года бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен отметил, что коррупция на Украине достигла небывалых масштабов, при этом реальная демократия в стране отсутствует.