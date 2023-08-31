Москва, 31 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Если рокировки в правительстве Украины, о которых рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, состоятся, то изменение позиции украинского министра обороны Алексея Резникова будет сигналом поражения и подготовкой властей к побегу с Украины. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ukraine President’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Резников

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк допустил, что новым министром обороны Украины может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Действующий же министр обороны Алексей Резников оставит свой пост и станет послом Украины в Великобритании. Железняк допустил такую рокировку, объясняя это тем, что современная кадровая политика умеет поражать.

«Потенциальную отставку Резникова стоит воспринимать как эвакуацию проворовавшегося политика накануне неминуемого поражения киевского режима. То, что на первый взгляд может казаться ссылкой, на самом деле будет способом Резникова и людей, которые за ним стоят, в будущем избежать ответственности. Он, как другие высшие должностные лица, в момент поражения будет делать всё, чтобы оказаться за пределами страны, а должность посла и так предполагает нахождения за пределами Украины», — отметил Мезюхо.

Он напомнил, что министр обороны Украины был замешан в коррупционных скандалах, поэтому оборонное ведомство под нынешним руководством уже успело запятнать свою репутацию. Смену позиции же Рустема Умерова эксперт счёл больше политическим решением.

«Вряд ли он будет обладать всеми полномочиями министра обороны. К тому же за время существования Госимущества эта структура была всегда очень коррумпированной, при всех властях. И ставить во главе ещё одной коррумпированной структуры из подобной же — это та ещё насмешка над украинским обществом и западными партнёрами, которым не нравится такая коррумпированность, конечно, но они закрывают на неё глаза», — поделился политолог.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько пояснил, что рокировки понадобились украинским властям по нескольким причинам.

«Если эти предположения депутата подтвердятся, то значит, Резникова отправляют в почётную отставку и предоставляют ему синекуру в виде должности посла. Связано это с большими коррупционными скандалами, которые сотрясали минобороны на протяжении последних полутора лет, когда закупали провизию и амуницию по сверхзавышенным ценам, было исчезновение ряда оружия. А также связано со злоупотреблениями военных комиссаров на местах, которые немыслимо обогатились, покупая себе недвижимость за десятки миллионов долларов за рубежом», — пояснил Безпалько.

Кроме того, ещё одна причина рокировки, по мнению политолога, объясняется подготовкой к возможным президентским и парламентским выборам на Украине. Эксперт отметил, что украинский лидер уже запросил у Запада приличную сумму, чтобы обеспечить процесс проведения выборов на Украине, а также за рубежом для беженцев, и на территории фронта для бойцов. Поэтому, хоть президент Украины и выражал сомнения в проведении выборов, но, по мнению Безпалько, он всё же надеется их организовать, чтобы обновить команду.

«Почему именно Умеров может занять должность министра обороны, объяснить сложно. Он предприниматель, бизнесмен, но не имеет отношения к минобороны. Может надеются, что будучи предпринимателем и бизнесменом он сможет либо контролировать эти коррупционные схемы для их недопущения, либо, наоборот, сделать их невидимыми, чтобы их невозможно было обнаружить, как случилось со схемами Резникова», — поделился Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время сообщения о возможной отставке Резникова стали чаще появляться в украинских СМИ. Так, ранее в августе возможными кандидатами на пост главы минобороны были названы министр инфраструктуры Александр Курбаков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. При этом Резников сам заявлял, что может уйти в отставку.

Издание «Страна․ua» тем временем информировало, что западные партнёры Киева хотят видеть на посту министерства обороны Украины женщину. Так, в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Резников решил уволиться из-за скандала по подозрению в коррупции, поскольку выяснилось, что министерство обороны Украины закупало продукты питания для армии по завышенным ценам. Государственная аудиторская служба страны тогда провела проверку.