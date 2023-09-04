Симферополь, 4 сентября, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Отставка Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны Украины связана с провалом контрнаступления Вооружённых сил Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины… Передвижения сигнализируют о том, что цели «контрнаступа» не достигаются», — приводит слова Константинова РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные тактические замены направлены в первую очередь на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав при этом лишь «второстепенными фигурами».

Как передавало ИА Регнум, об отставке Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны Украины в воскресенье, 3 сентября, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе видеообращения. По словам главы государства, отставка Резникова необходима, так как министерство нуждается в «новых подходах и других форматах взаимодействия с военными».