Москва, 4 сентября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины не стоит связывать ни с неудачами контрнаступления ВСУ, ни с тем, что Киев будто бы готовится к каким-то переговорам, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 4 сентября корреспонденту ИА Регнум.

(сс) Діана Давітян Рустем Умеров

Ранее издание The New York Times сообщило, что отставка Резникова вызвана тем, что конфликт с Россией затягивается.

«Это довольно распространённая версия в различных западных СМИ, — констатировал Корнилов. — Там особо не разбираются: увидели «министр обороны — отставка», и решили, что это связано с плохим контрнаступлением, со слабыми темпами. Но они не вникают в детали. А именно в то, что функции Резникова заключались совсем не в том, чтобы командовать операциями Вооружённых сил Украины. Многие СМИ по инерции решили, что Резников имел хоть какое-то отношение к стратегическому командованию. Чего на самом деле не было. Мы понимаем, что командование ВСУ все свои операции планирует при прямом участии американцев и британцев. И Резников был от этого отодвинут далеко-далеко».

Корнилов заметил, что сам Резников сейчас пытается объяснить свою отставку тем, что он выполнил все поставленные перед ним задачи. Но многие СМИ (в том числе британские) отмечают, что он виновен в коррупции и вспоминают историю начала этого года, когда его чуть не уволили за коррупционную деятельность.

Иными словами, кадровые перемещения Резникова, по мнению Корнилова, однозначно не следует связывать с темпами и неудачами контрнаступления ВСУ. Равно как и делать выводы о том, что Киев будто бы таким образом готовится к каким-то переговорам. По мнению политолога, Резников в любом случае не участвовал бы ни в каких переговорах.

«Вся его задача была в том, что ездить на «рамштайны», клянчить оружие, очередную помощь и заключать контракты на поставки. Ещё раз — никакого отношения ни к переговорам по условиям мира, ни к планированию операций министр обороны Резников не имел», — подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что преемник Резникова глава Фонда госимущества Рустем Умеров напрямую связан с террористической организацией крымских татар, которые были задействованы в ряде диверсионных актов ещё в 2014–2015 годах.

«Так что это довольно символическое назначение», — подытожил Корнилов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. По словам главы киевского режима, министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Место Резникова займёт глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Сам Резников заявил, что «не в курсе» касательно его возможного назначения послом Украины в Великобритании.

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления Вооружённых сил Украины.

До этого эксперты прогнозировали, что отставка Резникова будет свидетельствовать о том, что власти Украины готовятся к поражению и бегству.