Москва, 4 сентября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Заявленная отставным министром обороны Украины Алексеем Резниковым сумма дня боевых действий — $100 млн — очень высока, и если бы она реально направлялась на нужды фронта, то у ВСУ была бы драгоценная амуниция. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился военный политолог Иван Коновалов.

Gustavo Valiente/Global Look Press Министр обороны Украины Алексей Резников

Ранее подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявил, что день боевых действий в стране стоит Киеву $100 млн. Он отметил, что якобы несправедливо предъявлять претензии руководству страны, говоря, что всё делают волонтеры.

Военный эксперт Коновалов с иронией отметил, что если бы это было правдой, то обмундирование украинской армии могло быть из золота или драгоценных камней.

«Сумма высокая. Очень. Но любые цифры, названные киевским руководством, не заслуживают доверия. Доверять г-ну Резчикову трудно, поскольку сама схема получения военных поставок и финансовой помощи — она вся сплошь коррумпированная», — подчеркнул Коновалов.

Эксперт выразил уверенность, что Резников замешан в коррупционных «отмываниях» денег из поступлений на нужды ВСУ, ведь недаром он уходит в отставку. По мнению Коновалова, если Резников уходит на должность посла в Лондоне, то это позволяет вывезти ему все полученные незаконным способом деньги за рубеж.

Подобной точки зрения придерживается и военный публицист Владислав Шурыгин. Он обратил внимание, что даже если в отчётах и официальных бумагах оборонного ведомства Украины указана сумма порядка $100 млн расходов за день, то весомая часть этих средств уходит не на фронт и нужды бойцов, а в карманы украинских чиновников.

«Непонятно по какой технологии они ведут подсчёт и оправдана она или нет. Надо понимать, что Украина воюет из-под ножа — тем, что дадут. Возможно сделан пересчёт количества денег, которые выделяются Украине, на те дни, сколько они уже воюют. Видимо, примерно такая сумма у них вышла. Но сколько при этом денег украдено, а сколько доходит до цели — это уже открытый вопрос», — отметил Шурыгин.

Он поделился, что ему доподлинно известно то, что далеко не все деньги, выделяемые на фронт и нужды бойцов, доходят до своей цели. Шурыгин рассказал, у украинских бойцов немало претензий к своему руководству — они жалуются, что им не хватает припасов и бытовых вещей. Он допустил, что поскольку коррупционная составляющая в любой сфере на Украине огромная, то именно она составляет основную часть озвученной Резниковым суммы.

3 сентября президент Украины объявил об отставке Резникова. Он уточнил, что новым главой украинского минобороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Позднее Резников заявил, что ему неизвестно о том, что он может быть назначен послом Украины в Великобритании, как это утверждал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее Алексей Резников заявил, что Украина с февраля 2022 года получила от партнёров около 100 млрд долларов различной военной помощи. Только от США, отметил он, Украина получила сумму, которая приближается к 60 млрд долларов. По его словам, Киев тратит на оружие и технику деньги и из госбюджета, однако большая часть этих средств идёт на денежное довольствие украинских военных и выплаты компенсаций.

Ранее британская газета The Times написала, что недовольство масштабной коррупцией среди чиновников и депутатов переросло в самое крупное внутриполитическое событие на Украине. По мнению авторов материала, разница между политиками и гражданскими на Украине сильно обострилась после начала спецоперации России.