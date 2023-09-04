Киев, 4 сентября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связано с затянувшимся конфликтом с Россией. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Интернет-представительство президента киевского режима Алексей Резников

Издание отметило, что перестановки в украинском правительстве обусловлены несколькими причинами.

«Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство», — говорится в статье.

Газета напомнила, что многие общественные организации и СМИ Украины критиковали Резникова за коррупцию в армии. Именно этим фактом свою позицию обосновывали некоторые американские политики, выступающие против оказания финансовой помощи Киеву.

При этом источник газеты подчеркнул, в Вашингтоне таких изменений в руководстве украинского минобороны, похоже, не ожидали.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил об отставке Алексея Резникова с поста главы министерства обороны страны. Украинский лидер считает, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Освободившуюся должность займёт глава Фонда госимущества Рустем Умеров. В Верховной раде считают, что он способен справиться с новыми обязанностями, а также не нуждается в дополнительных представлениях. В конце августа о кандидатуре Умерова уже сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее сообщалось, что Резников после ухода с поста главы минобороны Украины может стать послом страны в Великобритании. При этом сам бывший министр обороны заявил, что не знает о таком своём возможном назначении.

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что отставка Резникова с поста главы министерства обороны Украины связана с провалом контрнаступления Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что подобные тактические замены направлены в первую очередь на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав при этом лишь «второстепенными фигурами».