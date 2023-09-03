Киев, 3 сентября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Украина с февраля 2022 года получила от партнёров около 100 млрд долларов различной военной помощи, заявил 3 сентября министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ».

Sebastian Christoph Gollnow/Global Look Press Министр обороны Украины Алексей Резников

«Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов, и выстрелов, я думаю, под 100 млрд долларов», — приводит слова Резникова агентство.

Только от США, отметил он, Украина получила сумму, которая приближается к 60 млрд долларов. По его словам, Киев тратит на оружие и технику деньги и из госбюджета, однако большая часть этих средств идёт на денежное довольствие украинских военных и выплаты компенсаций.

Также Резников ответил на вопрос об отсутствии торгов и конкуренции при заключении контрактов по закупкам. По его словам, по закону во время военного положения контракты заключались по сокращённой процедуре «со всеми и на всё, что было нужно» ВСУ.

Накануне обозреватель Newsweek Йони Михани отмечал, что президенту Соединённых Штатов Джо Байдену не удалось убедить жителей США в важности помощи Киеву. Он отметил неумение американского лидера обосновать народу участие Вашингтона в этом конфликте, а именно — объяснить их общую национальную цель с Украиной. Журналист также подчеркнул, что по состоянию на июль текущего года США предоставили Киеву более $75 млрд в виде гуманитарной, финансовой и военной поддержки, что составляет 0,33% ВВП Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине объёмом 250 млн долларов. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. Он назвал контрнаступление ВСУ «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву.