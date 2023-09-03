Киев, 4 сентября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Алексей Резников, которого президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку с поста главы Министерства обороны страны, заявил, что не знает о своём возможном назначении послом Украины в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Не в курсе», — ответил Резников на соответствующий вопрос корреспонденту украинского издания «Бабель».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Алексей Резников после отставки с поста главы Минобороны Украины может стать послом страны в Великобритании. По его словам, в офисе президента Украины уже давно рассматривали возможность его отставки.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале, сообщил об отставке Алексея Резникова с поста главы оборонного ведомства. Президент Украины подчеркнул, что министерство нуждается в новых подходах и форматах взаимодействия с военнослужащими.