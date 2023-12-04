Вашингтон, 5 декабря, 2023, 01:18 — ИА Регнум. К полному провалу контрнаступления украинской армии привело отсутствие поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Об этом 4 декабря написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

По словам Резникова, российские вертолёты, дроны и артиллерия при каждой попытке продвижения уничтожают украинскую бронетехнику.

«Без поддержки с воздуха единственным вариантом было бы использовать артиллерию для обстрела российских позиций, сходить с машин и двигаться пешком», — добавил экс-министр.

Кроме того, ВСУ не в состоянии маневрировать из-за «большого количества мин и танковых засад», сказал Остину Резников.

Как сообщало ИА Регнум, также в статье газеты The Washington Post говорится, что перед началом контрнаступления ВСУ Украина и Запад недооценили способность России восстанавливаться и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины. По ходу конфликта Россия приспосабливалась, а к марту 2023 года уже много месяцев готовила оборонительные сооружения, отметили авторы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Российские войска наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. Тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил, констатировал глава оборонного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого им не удалось сделать на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации.